Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Başakşehir'den Eto'o bombası
03.07.2019 - 20:28 |

Başakşehir'den Eto'o bombası

Medipol Başakşehir golcü transferi için bugün Samuel Eto'o'yla bir görüşme gerçekleştirdi.

Başakşehir'den Eto'o bombası
ABONE OL

Mesut Aydın Kale / Skorer Özel

İstanbul ekibi Medipol Başakşehir sürpriz bir hamle yaparak yıldız golcü Samuel Eto'o'yla bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

Başakşehir istenilen yüksek bonservis ve iki büyük takımın Vedat Muriç transferinde rol oynaması nedeniyle geri çekildi. Bu karar sonrasında rotasını Eto'o'ya çeviren Başakşehir kısa sürede transferi bitirmeyi planlıyor.

Bugün görüşme yapıldı

Bugün taraflar arasında yapılan görüşmeler olumlu geçerken anlaşma sağlanması halinde Eto'o en kısa sürede sağlık kontrolünden geçirilip Başakşehir'e imzayı atacak.

38 yaşındaki Eto'o daha önce Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyerken geçen sene Qatar SC takımına transfer olmuştu.

Süper Lig'de toplam 89 maça çıkan Eto'o 50 gol atıp 15 de asist yapmıştı.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
      Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber