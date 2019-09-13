Başakşehir'den Galatasaray'a 'retweet' göndermesi

Galatasaray, Tahkim Kurulu'nun verdiği Fatih Terim kararından sonra bir açıklama yayınlamıştı. Bu açıklamanın ardından bir paylaşım da Medipol Başakşehir için geldi.

Başakşehir'in Abdurrahim Albayrak hakkındaki açıklamalarına 'Bir kulübün 6222 sayılı kanun hakkındaki açıklamasına dair' başlığıyla cevap veren sarı kırmızılı kulübün açıklamasındaki, "Yeterli tarihi ve taraftarı olmayan bir kulübün bu durumu algılamasının zaman alacağı aşikardır" ifadesi de dikkat çekti.

Asıl dikkat çeken hareket ise Medipol Başakşehir'den geldi. Kulüp, resmi hesabından Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı retweet ederek tepkisini gösterdi.