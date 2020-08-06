Başakşehir'den hakem Orsato’ya tepki

Temsilcimiz Medipol Başakşehir’de maçın İtalyan hakemi Orsato’ya tepkiler vardı. İlk olarak 24. dakikada Crivelli, savunmada son adam Bjelland’la girdiği mücadelede rakibinin topu elle düzeltmesi sonrası hakemlere döndü.

İtalyan hakem VAR’ın da tavsiyesiyle devam dedi. Maç içerisindeki fauller başta olmak üzere kararlarında da itirazlarla karşılaştı. İlk yarıya sadece 1 dakika uzatma vermesi de Okan Buruk’un tepkisini çekti.

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu