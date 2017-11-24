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24.11.2017 - 02:04 | | DHA

Başakşehir'den 'rotasyon' tepkisi

Medipol Başakşehir Kulübü, 2-1 kazandıkları Ludogorets Razgrad mücadelesinin ardından resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Başakşehir'den 'rotasyon' tepkisi
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Medipol Başakşehir Kulübü, 2-1 kazandıkları Ludogorets Razgrad mücadelesinin ardından resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Bu sezon Avrupa'da rotasyon yaptığı gerekçesiyle birçok kez eleştirilen teknik direktör Abdullah Avcı'ya yöneltilen iddialar üzerine yapılan paylaşımda, "Keşke Emre ile Adebayor'u da oynatsaydık da, daha fazla ülke puanı kazansaydık!" denildi. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

Başakşehirden rotasyon tepkisi

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