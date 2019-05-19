Başakşehir'den şampiyonluk paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Süper Lig'de haftaya 66 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan rakibiyle oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Başakşehir de Türk Telekom'da kazanma durumunda şampiyon olacak.

Medipol Başakşehir'den maç öncesinde Twitter'dan bir mesaj geldi. 10.05'te Atılan tvitte, "Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık..." ifadelerine yer verildi.