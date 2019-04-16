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16.04.2019 - 16:24 |

Başakşehir'den TFF ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru

Medipol Başakşehir Kulübü, pazar günü oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu.

Başakşehir'den TFF ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru
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Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir Kulübü, ligde pazar günü oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak’ın, camialarını hedef alan açıklamaları hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu. Turuncu-lacivertli kulübün resmi sitesinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:
“Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçından sonra Galatasaraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli hukuki başvuruları yapmıştır.”

İŞTE ALBAYRAK'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

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