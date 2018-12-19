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19.12.2018 - 15:30 | | İSTANBUL (AA)

Başakşehir'e durmak yasak!

Medipol Başakşehir, Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Başakşehir'e durmak yasak!
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldığı bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

İstanbul temsilcisinde sakatlığı süren Alparslan Erdem'in kondisyoner eşliğinde çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Ligde 34 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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