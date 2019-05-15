Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Başakşehir'e Emre Belözoğlu'ndan kötü haber!
15.05.2019 - 11:36 |

Başakşehir'e Emre Belözoğlu'ndan kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'in Galatasaray ile şampiyonluk maçı öncesinde kaptan Emre Belözoğlu'ndan kötü haber geldi.

Başakşehir'e Emre Belözoğlu'ndan kötü haber!
ABONE OL

Mesut Aydın Kale - Skorer Özel

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk edecek. Galip gelenin şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşma adeta yılın maçı niteliğinde.

Süper Lig'in en kritik maçı öncesinde Başakşehir'e kaptan Emre Belözoğlu'ndna kötü haber geldi.

Skorer'in edindiği bilgiye göre Ankaragücü maçının 81. dakikasında sakatlanıp oyuna devam edemeyen kaptan Emre'nin pazar günü oynanacak Galatasaray maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Başakşehir kaptanın dün yapılan kontrollerinin ardından tedavisine hemen başlandı.

Başakşehir'in sağlık ekibinin kaptan Emre Belözoğlu'nu Galatasaray maçına yetiştirmeye çalıştığı ve oynama ihtimalinin maç gününde belli olacağı öğrenildi.

Sarı kırmızılı ekip geçtiğimiz hafta Rizespor'u 3-2 yenmişti. Başakşehir ise evinde Ankaragücü'nün 2-1 yendi ve 3 puanın sahibi olmuştu.

Hamza Hamzaoğlu: "Bugünkü maç bizim takımımıza yakışmadı"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fuat Çapa: "Son dakikaya kadar da kendi işimizi zora soktuk"
    Fuat Çapa: "Son dakikaya kadar da kendi işimizi zora soktuk"
  2. Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome ile yollar ayrılıyor!
    Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome ile yollar ayrılıyor!
  3. Benfica'da düşüş durdurulamıyor
    Benfica'da düşüş durdurulamıyor
  4. Survivor'a Sercan Yıldırım damgası! 3. kez üst üste...
    Survivor'a Sercan Yıldırım damgası! 3. kez üst üste...
  5. Fenerbahçe Beko'ya sürpriz isim! Sergio Scariolo...
    Fenerbahçe Beko'ya sürpriz isim! Sergio Scariolo...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nguema, Beşiktaş'ta denemeye girdiğini açıkladı!

Nguema, Beşiktaş'ta denemeye girdiğini açıkladı!

İngiltere Premier Lig açıkladı! 1 koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig açıkladı! 1 koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!

Yeni Malatyaspor'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!

Barcelona'da Setien ile futbolcular arasında kriz!

Barcelona'da Setien ile futbolcular arasında kriz!

Sıradaki Haber