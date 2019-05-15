Başakşehir'e Emre Belözoğlu'ndan kötü haber!

Mesut Aydın Kale - Skorer Özel

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk edecek. Galip gelenin şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşma adeta yılın maçı niteliğinde.

Süper Lig'in en kritik maçı öncesinde Başakşehir'e kaptan Emre Belözoğlu'ndna kötü haber geldi.

Skorer'in edindiği bilgiye göre Ankaragücü maçının 81. dakikasında sakatlanıp oyuna devam edemeyen kaptan Emre'nin pazar günü oynanacak Galatasaray maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Başakşehir kaptanın dün yapılan kontrollerinin ardından tedavisine hemen başlandı.

Başakşehir'in sağlık ekibinin kaptan Emre Belözoğlu'nu Galatasaray maçına yetiştirmeye çalıştığı ve oynama ihtimalinin maç gününde belli olacağı öğrenildi.

Sarı kırmızılı ekip geçtiğimiz hafta Rizespor'u 3-2 yenmişti. Başakşehir ise evinde Ankaragücü'nün 2-1 yendi ve 3 puanın sahibi olmuştu.