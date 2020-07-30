Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Başakşehir'e N'Doye müjdesi! Yollar ayrıldı...
30.07.2020 - 21:15 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Başakşehir'e N'Doye müjdesi! Yollar ayrıldı...

Başakşehir’in çarşamba akşamı deplasmanda UEFA Avrupa Ligi son 16’da rövanş oynayacağı FC Kopenhag Kulübü, N’Doye ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Başakşehir'e N'Doye müjdesi! Yollar ayrıldı...
ABONE OL

Başakşehir’in önümüzdeki çarşamba akşamı deplasmanda UEFA Avrupa Ligi son 16’da rövanş oynayacağı FC Kopenhag’da golcü yıldız Dame N’Doye depremi yaşandı.

Başakşehire NDoye müjdesi Yollar ayrıldı...

Senegalli 35 yaşındaki yıldız santrofor N’Doye, Kopenhag’la bugün bitecek olan sözleşmesini yapılan yeni teklifi kabul etmedi.  FC Kopenhag dün akşam üstü kulübün internet sayfasından yayınladığı haberle, N’Doye ile yolların ayrıldığını duyurdu. 

Danimarka kulübün Norveçli teknik direktörü Staale Solbakken, N’Doye’yi sakatlıklarına rağmen bir yıl kulüpte tutmak istediklerini belirterek, Başakşehir maçında oynaması ile önümüzdeki sene yaz mevsimine kadar kısa vadeli bir uzatma sözleşmesi önerdiklerini, ünlü golcünün bunu kabul etmediğini söyledi.

Solbakken, Trabzonspor’lu eski golcü N’Doye’nin Kopenhag kulübünün en iyi ve en büyük santraforu olarak kulübün tarih kitaplarına yazdırdığından kimsenin şüphesi olmadığını vurguladı.

Başakşehir’e karşı oynayamayacak olan Dame N’Doye, Kopenhag formasıyla iki periyotta oynadığı 217 maçta 118 gol attı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | CAS, Trabzonspor'un itirazını reddettiğini açıkladı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Al Nassr, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı
Arsenal'in 2017 Sezonu FA Cup zaferinin hikayesi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (CANLI)
    Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (CANLI)
  2. F1 pilotu Sergio Perez, Silverstone'da yarışamayabilir
    F1 pilotu Sergio Perez, Silverstone'da yarışamayabilir
  3. New York Knicks'te Thibodeau dönemi
    New York Knicks'te Thibodeau dönemi
  4. Pirlo, Juventus 23 Yaş Altı Futbol Takımı'nın başına geçti
    Pirlo, Juventus 23 Yaş Altı Futbol Takımı'nın başına geçti
  5. Frutti Extra Bursaspor, Daniel Hamilton'ı transfer etti
    Frutti Extra Bursaspor, Daniel Hamilton'ı transfer etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika transfer haberleri | Al Nassr, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı

Son dakika transfer haberleri | Al Nassr, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fabrice N'Skala ile anlaştı

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fabrice N'Skala ile anlaştı

Son dakika | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na 60 gün hak mahrumiyeti

Son dakika | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na 60 gün hak mahrumiyeti

Son dakika | CAS, Trabzonspor'un itirazını reddettiğini açıkladı

Son dakika | CAS, Trabzonspor'un itirazını reddettiğini açıkladı

Sıradaki Haber