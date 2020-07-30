Başakşehir'e N'Doye müjdesi! Yollar ayrıldı...

Başakşehir’in önümüzdeki çarşamba akşamı deplasmanda UEFA Avrupa Ligi son 16’da rövanş oynayacağı FC Kopenhag’da golcü yıldız Dame N’Doye depremi yaşandı.

Senegalli 35 yaşındaki yıldız santrofor N’Doye, Kopenhag’la bugün bitecek olan sözleşmesini yapılan yeni teklifi kabul etmedi. FC Kopenhag dün akşam üstü kulübün internet sayfasından yayınladığı haberle, N’Doye ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Danimarka kulübün Norveçli teknik direktörü Staale Solbakken, N’Doye’yi sakatlıklarına rağmen bir yıl kulüpte tutmak istediklerini belirterek, Başakşehir maçında oynaması ile önümüzdeki sene yaz mevsimine kadar kısa vadeli bir uzatma sözleşmesi önerdiklerini, ünlü golcünün bunu kabul etmediğini söyledi.

Solbakken, Trabzonspor’lu eski golcü N’Doye’nin Kopenhag kulübünün en iyi ve en büyük santraforu olarak kulübün tarih kitaplarına yazdırdığından kimsenin şüphesi olmadığını vurguladı.

Başakşehir’e karşı oynayamayacak olan Dame N’Doye, Kopenhag formasıyla iki periyotta oynadığı 217 maçta 118 gol attı.