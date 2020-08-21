Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Başakşehir'e yeni sponsor
21.08.2020 - 17:19 | | İSTANBUL (İHA) -

Başakşehir'e yeni sponsor

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

ABONE OL

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'in önümüzdeki 2 sezon boyunca forma ve spor giyim sponsoru tamamen yerli ve milli marka olan ‘Bilcee’ oldu.

Turuncu-lacivertliler, yeni sezon öncesi bu akşamki ilk antrenmanına da yeni sponsorunun ürünleriyle çıkacak. Başakşehir, gelecek 2 sezon boyunca, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında yeni sponsorunun özel olarak tasarlayıp ürettiği formaları ve spor kıyafetleri giyecek. Ürünler ayrıca Başakşehir Store'da da satışa çıkacak.

Başakşehire yeni sponsor

Gökhan Gönül: "Fenerbahçe'ye transferimde Emre Belözoğlu'nun etkisi çok oldu"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gloria Cup Basketball Heyecanı Başlıyor
    Gloria Cup Basketball Heyecanı Başlıyor
  2. Başakşehir'e yeni sponsor
    Başakşehir'e yeni sponsor
  3. Nuri Şahin ile Podolski arasındaki buzlar eridi
    Nuri Şahin ile Podolski arasındaki buzlar eridi
  4. Son dakika | Falette Frankfurt’ta antrenmana çıktı
    Son dakika | Falette Frankfurt’ta antrenmana çıktı
  5. Ümit Milli Futbol Takımı'nın Andorra maçı aday kadrosu belli oldu
    Ümit Milli Futbol Takımı'nın Andorra maçı aday kadrosu belli oldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Gençlerbirliği Johansson'u transfer etti

Son dakika | Gençlerbirliği Johansson'u transfer etti

Gençlerbirliği, Mattias Johansson'u kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, Mattias Johansson'u kadrosuna kattı

Hoffenheim'ın Türk Modric'i: Semih Şahin

Hoffenheim'ın Türk Modric'i: Semih Şahin

Son dakika | Lucescu, Kayserispor'dan Artem Kravets'i transfer etti

Son dakika | Lucescu, Kayserispor'dan Artem Kravets'i transfer etti

Sıradaki Haber