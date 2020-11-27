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27.11.2020 - 12:12 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Başakşehir'in kritik haftası! Mert Avrupa’da var, ligde yok

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Beşiktaş’a mağlup olan, hafta içi ise Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’a yenilen Başakşehir, önce Yukatel Denizlispor sonrasında ise RB Leipzig maçlarıyla çıkış arayacak.

Başakşehir'in kritik haftası! Mert Avrupa’da var, ligde yok
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Süper Lig’in 10’uncu haftasında Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor’u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yarın saat 16.00’da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İKİ KRİTİK MAÇ
Geçtiğimiz hafta ligde Beşiktaş’a mağlup olan, hafta içi ise Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’a yenilen Başakşehir önce ligde Denizlispor sonrasında ise Devler Ligi’nde RB Leipzig maçlarıyla çıkışa geçme hedefinde. Ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak 13 puanla 6’ncı sırada bulunan turuncu lacivertli takım, Denizlispor’a karşı galip gelerek zirve takibi sürdürmek istiyor.

MERT AVRUPA’DA VAR, LİGDE YOK
Medipol Başakşehir’de sakatlıkları süren Enzo Crivelli, Junior Caiçara, Aleksic ve kart cezalısı Mehmet Topal Denizlispor’a karşı forma giyemeyecek.
Son yaptırdığı 4 koronavirüs testi negatif çıkan Mert Günok, bu konuda ehil olan laboratuvar sonucunu dikkate alan UEFA’nın izniyle, Manchester United deplasmanında forma giymişti. Kovid-19 testi negatife dönen deneyimli kaleci, TFF Kovid Sağlık Rehberi’ndeki kurallar gereği Denizlispor maçında ise görev alamayacak.

BAŞAKŞEHİR’İN MUHTEMEL 11’İ
Turuncu lacivertlilerin Denizlispor karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Volkan - Rafael (Uğur), Skrtel, Ponck, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano, Deniz, Ba

Başakşehirin kritik haftası Mert Avrupa’da var, ligde yok

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