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24.04.2019 - 02:30 |

Başakşehir'in matematiği

Lider Medipol Başakşehir, zirvede farkın 3 puana inmesi sonrası farklı hesaplar yapmaya başladı.

Başakşehir'in matematiği
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Turuncu-lacivertliler, bitime 5 hafta kala sahip oldukları 3 puanlık avantajı koruyup şampiyon olmayı amaçlıyor.

Abdullah Avcı ve ekibinin en yakın takipçisi Galatasaray’a göre 1 beraberlik hakkı bulunuyor. 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alındığı takdirde şampiyonluk turuncu-lacivertlilere gelecek.

33. hafta Başakşehir’in Galatasaray deplasmanına çıkacak olması önemli görülüyor. Avcı ve öğrencileri, beraberlik hakkını Türk Telekom Stadı’nda kullanma şansına sahip.

Galatasaray’ın 31. hafta Beşiktaş’la yapacağı derbi de yakından takip ediliyor. Sarı-kırmızılı ekibin de 5 haftalık süreçte takılacağı tahmin ediliyor.

Başakşehir ligde kalan 5 maçın 4’ü İstanbul’da oynanacak. Sadece bir kez Sivas deplasmanına gidecek İstanbul temsilcisi, maçın bahara denk gelmesi nedeniyle soğuk krizini de görmeyecek.

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