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01.12.2020 - 15:29 |

Başakşehir'in rakibi Leipzig, İstanbul'a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5'inci maçında yarın Başakşehir'e konuk olacak Leipzigİstanbul'a geldi.

Başakşehir'in rakibi Leipzig, İstanbul'a geldi
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Şampiyonlar Ligi'nde yarın saat 20.55'te Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Alman ekibi Leipzig, İstanbul'a geldi. Konuk kafileyi taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçak saat 14.25'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Trabonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'un da yer aldığı kafile daha sonra konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Leipzig'de teknik direktör Julian Nagelsmann ve bir futbolcu saat 17.45'te karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Misafir ekip, saat 18.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla da hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

Başakşehirin rakibi Leipzig, İstanbula geldi

Başakşehirin rakibi Leipzig, İstanbula geldi

Başakşehirin rakibi Leipzig, İstanbula geldi

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Başakşehirin rakibi Leipzig, İstanbula geldi

Paris Saint-Germain RB Leipzig Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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