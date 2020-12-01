Başakşehir'in rakibi Leipzig, İstanbul'a geldi

Şampiyonlar Ligi'nde yarın saat 20.55'te Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Alman ekibi Leipzig, İstanbul'a geldi. Konuk kafileyi taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçak saat 14.25'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Trabonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'un da yer aldığı kafile daha sonra konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Leipzig'de teknik direktör Julian Nagelsmann ve bir futbolcu saat 17.45'te karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Misafir ekip, saat 18.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla da hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.







Paris Saint-Germain RB Leipzig Maçı Hazırlıklarını Tamamladı