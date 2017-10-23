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23.10.2017 - 20:46 | | AA

Başakşehir'in rakibi Ludogorets evinde galip

Bulgaristan Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Ludogorets ağırladığı Etar Veliko'yu 4-0 mağlup etti.

Başakşehir'in rakibi Ludogorets evinde galip
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Bulgaristan Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Ludogorets ağırladığı Etar Veliko'yu 4-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Ludogorets, 13. hafta mücadelesinde Etar Veliko'yu 24, 59, 84. dakikalarda Rumen futbolcusu Claudiu Keseru ve 66. dakikada Virgil Misidjan'ın attığı gollerle 4-0 yendi.

Bu galibiyetle ligde üst üste 6. galibiyetini alan ve puanını 33'e çıkaran Ludogorets namağlup liderliğini sürdürürken, Etar Veliko 12 puanla 12. sırada kaldı.

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