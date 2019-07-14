14.07.2019 - 22:29 | | AA
Başakşehir'in yeni transfer Gulbrandsen sakatlandı
Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Ajax'a 2-1 mağlup olurken yeni transfer Gulbrandsen sakatlandı
Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Ajax ile karşı karşıya geldi.
Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Norveçli golcü FredrikGulbrandsen, mücadelenin 17. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Bir pozisyonda ayağı kayan ve sol kasığında ağrı hisseden Gulbrandsen yerini Edin Visca'ya bıraktı.