Başakşehir'in zafer timi!

CELAL UMUT EREN

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir’in tarihi şampiyonluk koşusu devam ediyor. 20. hafta sonunda en yakın rakibi Galatasaray’ın 8 puan önünde lider olan İstanbul ekibi, son dönemin en güçlü şampiyonluk adayı olarak duruyor.

Abdullah Avcı’nın ekibi, geniş kadrosu ve alternatifli hücum hattıyla öne çıkıyor. Ligin ikinci yarısıyla beraber Abdullah Avcı, yenilediği hücum hattıyla dikkat çekiyor. Sivasspor’dan getirilen Robinho, form tutarak formayı kapan Arda Turan ve bu sezon ligin en çok konuşulan yıldızı olan Edin Visca, Başakşehir’in yeni hücum 3’lüsü oldu.

İkinci yarıda ilk 3 maçta Avcı, Robinho, Arda ve Visca üçlüsüne şans verdi. Bu 3’lü, 9 gol atıp 9 puan topladı. Trabzonspor deplasmanında 4-2 kazanan Başakşehir, daha sonra Kasımpaşa’yı 2-0 yendi. Son olarak Akhisarspor deplasmanında 3-0’la zafere koşan turuncu-lacivertliler, tarihi bir başarıya yelken açtı. Bu sürede Arda Turan 2 asist, Robinho 1 gol 2 asist ve Visca 2 gol 5 asistle oynadı.

Özellikle son Akhisarspor deplasmanında Visca, 3 asist birden yapıp, hücumun lideri oldu. Başakşehir hücumdaki başarısının yanında savunmada da etkili oldu. Turuncu-lacivertli takım, 3 maçta yalnızca 2 gol yedi. Abdullah Avcı, Robinho’yu en ileri uçta kullanırken, Arda ile Visca kanatları açıldı.

Messi'yi geçti

Akhisarspor deplasmanında 3 asist yapan Visca, asist sayısını artırmakla kalmadı yıldızları da solladı. 20. hafta sonunda 11. asistine ulaşan Visca, 10 asiste sahip Messi ve Hazard’ı geride bıraktı.

Geniş Rotasyon

Medipol Başakşehir’de hücum hattı geniş rotasyonuyla dikkat çekiyor. Hem yeni transferler hem de mevcut isimlerle Başakşehir, hücum hattıyla öne çıkıyor. Dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı forvette; yeniler Demba Ba ve Robinho hemen gol katkısı verdi. İki yıldız da Akhisar deplasmanında siftah yaptı. Ayrıca Avrupa’nın en çok asist yapan yıldızı Visca, Bajic, Arda Turan, Mossoro ve Adebayor’la Başakşehir göz kamaştırıyor.