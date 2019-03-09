Başakşehirli futbolculardan şampiyonluk tezahüratları

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe'yi kendi sahasında 2-1 mağlup ederek ikinci Galatasaray ile arasındaki puan farkını 11'e yükselten Medipol Başakşehir'de futbolcular, stattan ayrılırken şampiyonluk şarkıları söyledi.

Ligin bitimine 9 hafta kala, en yakın takipçisi Galatasaray ile maç fazlasıyla puan farkını 11'e çıkartan Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyet galibiyeti doyasıyla kutladı. Soyunma odasında büyük bir coşku yaşayan futbolcular, sonrasında ise stattan ayrılırken şampiyonluk şarkıları söyledi. Futbolcular, "Sen şampiyon ol, İstanbul'u yakalım. Çok olanlar değil, inananlar kazanacak" şeklinde tezahüratlarda bulunarak stattan ayrıldı.