Başakşehirli Joseph Attamah'a Fulham kancası

Beşiktaş'tan Ryan Babel'i renklerine bağlayan Premier Lig temsilcisi Fulham'la ilgili Ada basını dev bir iddia daha ortaya attı.

Daily Mail'de yer alan haberde ligde küme düşme hattında bulunan Londra ekibinin Medipol Başakşehir forması giyen Joseph Attamah'ı transfer etmek istediği yazıldı.

Gazete, Fulham yönetiminin 24 yaşındaki Ganalı stoper için Başakşehir yönetimiyle görüşmelere başladığını ve transfer için ısrarcı olduğunu öne sürdü.

Bu sezon Başakşehir'le 8 maçta görev yapan Attamah'ın kulübüyle 2020 yazına dek sözleşmesi bulunuyor. (Fanatik)