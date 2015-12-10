"Başarımızın mimarı Aykut Kocaman"

Torku Konyaspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Abdou Razack Traore, Spor Toto Süper Lig'de ortaya koydukları başarılı performansın mimarının, teknik direktör Aykut Kocaman olduğunu ifade etti.

Torku Konyaspor'un ligdeki durumunu AA muhabirine değerlendiren Traore, geride kalan 14. haftada Antalyaspor'u yenerek 7. sırayı koruduklarını hatırlattı.

Süper Lig'de yakaladıkları çıkışın, takımın yanı sıra taraftarı ve Konya halkını mutlu ettiğini vurgulayan Traore, şunları söyledi: "Şu anda çok iyi iş çıkarıyoruz. Çok başarılıyız ancak her takımda inişli çıkışlı dönemler olur. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Elimizden ne geliyorsa yapıp, başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Şu anki başarımızın en büyük mimarı Aykut hoca. Bize defansif ve hücum anlamında ne yapmamız gerektiğini en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Bizim sıkı bir takım olmamızı sağlıyor. Verdiği taktiklerle puan kazanıyoruz. Bu yüzden Aykut hoca takdir edilecek biri."

"Kasımpaşa'nın bir adım önüne geçmek istiyoruz"

Ligin 15. haftasında cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacakları maça da değinen Fildişi Sahilli futbolcu, şöyle konuştu: "Antalyaspor maçını unutup, Kasımpaşa maçına odaklanmalıyız. Kasımpaşa maçı bizim için çok önemli. Ligde aynı puanda olduğumuz bir takım. Kasımpaşa'yı yenip, onların bir adım önüne geçmek istiyoruz. Her iki takım için de çok çetin bir mücadele olacak."