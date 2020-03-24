24.03.2020 - 15:31 |
Son dakika | 2020 Tokyo Olimpiyatları 1 yıl ertelendi
Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach bir toplantı yaptı. Video konferans ile yapılan toplantı sonrası dev organizasyonun 1 yıl ertelenerek, 2021'de aynı tarihlerde yapılması kararında anlaşıldı.
Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler
Corona virus salgınının tüm dünya ülkelerine yayılması ve birçok ülkenin Olimpiyatlara gitmeme kararı alması sonrası beklenen karar geldi.
CNN International'ın hazırladığı haberde; Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach bir toplantı yaptı.
Video konferans ile yapılan toplantı sonrası organizasyonun 1 yıl ertelenerek, 2021'de aynı tarihlerde yapılması kararında anlaşıldı.