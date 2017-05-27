Başkan Çavuşoğlu'dan Safet Susic açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son karşılaşmaları Akhisar Belediyespor maçında takım olarak iyi bir performans gösteremediklerini söyledi. Akhisar Belediyespor maçında kadrolarında önemli eksik oyuncuların olduğunu belirten Hasan Çavuşoğlu, “Ama neticede sahaya 11 kişi çıktık. Bize yakışmayan bir futbol oldu. Önümüzde çok önemli bir Galatasaray maçı var. İçerideki son maçımız. Her maçı önemsiyoruz, Galatasaray maçını çok daha önemsiyoruz. Bu maçta galip gelmek istiyoruz, puan almak istiyoruz. Hocalarımızla da görüşüyoruz. Şu anda motivasyon iyi. Bu maçta herkesin diğer maçlara göre daha motive olacağını düşünüyorum. Galatasaray’la oynadığımız ilk maçta Vagner yoktu, şu anda sadece Kenneth cezalı ve bir eksiğimiz var. İnşallah iyi bir maç olacak” dedi.

“Yeni sezon çalışmalarına başladık”

Yeni sezon çalışmalarına başladıklarını aktaran Çavuşoğlu, “Arkadaşlarımız sürekli maç izliyorlar, geçen hafta 8 maç izlediler. Hem yurt içi hem yurt dışında çalışmalarımız var. Kısa zaman içerisinde hocalarımızla da oturup konuşacağız. Neler yapmamız gerektiğini, eksik bölgelerimizi sorup ona göre hareket edeceğiz” diye konuştu.

“Hocalarımız da Alanyaspor’un başında kalacaklardır”

Teknik direktör Safet Susic’in Bursaspor ve Konyaspor ile anıldığı yönünde çıkan haberlerin de gerçeği yansıtmadığının altını çizen Hasan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Ben bunların dedikodu olduğunu düşünüyorum. Safet Susic hocanın 1,5 senelik sözleşmesi olduğunu bahsettiğiniz kulüpler biliyorlar. Böyle bir düşünce olsa benim mutlaka haberim olur. Basında malzeme olmadığında böyle haberler çıkıyor, geleneksel artık. Bizim ağzımızdan çıkmayan haberlerin hepsi asılsızdır. Bizim hocalarımızla sözleşmemiz devam ediyor, kimin ne dediği önemli değil. Hocalarımız da Alanyaspor’un başında kalacaklardır. Bundan kimsenin endişesi olmasın” şeklinde konuştu.

“İyi bir performans sergilediler”

Yeni sezona yönelik kiralık oyuncularda değinen Çavuşoğlu, "Ayrıca biz kiralık oyuncularımızdan da memnunuz, onlar da bizden memnun. İyi bir performans sergilediler. Kendilerinden önümüzdeki sene de faydalanmak istiyoruz. Kulüplerle görüşeceğiz ve olağanüstü gayret sarf edeceğiz, tutabileceğimizi tutacağız. Bu konuda da başarılı bir çalışma yürüteceğimize inanıyorum.”