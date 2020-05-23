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HaberlerBeşiktaş Haberleri Başkan Çebi'den sürpriz fikir! Naklen yayın...
23.05.2020 - 14:39 |

Başkan Çebi'den sürpriz fikir! Naklen yayın...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin maç yayınları için sürpriz bir fikir verdiği öğrenildi. Çebi, Kulüpler Birliği Toplantısı’nda Medya A.Ş. kurulup maçların buradan yayınlanması konusunda görüş aktardı.

Başkan Çebi'den sürpriz fikir! Naklen yayın...
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beIN SPORTS ile TFF arasında son bir sezondur yaşanan kriz pandemi sürecinde iyice arttı. Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilirken kulüplerin büyük gelir kapısı olan maç yayını gelirleri de durmuştu.

Liglerin oynanmaması sebebiyle beIN SPORTS, Mart ayından bu yana TFF ve kulüplere hiçbir ödeme yapmamıştı. Bir yandan liglerin yeniden başlaması için önemli çalışmalar yürütülürken bir yandan da yayıncı kuruluş ile görüşmeler sürüyordu.

TFF ve Kulüpler Birliği arasında yapılan görüşmelerdeki en önemli konulardan biri de maç yayını gelirleri olmuştu.

BAŞKAN ÇEBİ’DEN SÜRPRİZ FİKİR

Ancak son yapılan Kulüpler Birliği Toplantısı’nda sürpriz bir fikir ortaya çıktı.

Ortaçizgi'de yer alan habere göre; Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin maç yayınları için sürpriz bir fikir verdiği öğrenildi. Başkan Çebi, Kulüpler Birliği Toplantısı’nda Medya A.Ş. kurulup maçların buradan yayınlanması konusunda görüş aktardı. Ahmet Nur Çebi’nin bu fikrinin kulüp başkanları tarafından büyük ilgi gördüğü ifade edildi.

beIN SPORTS ile uzlaşma sağlanamaması durumunda çare olarak bu fikrin uygulanabileceği belirtildi.

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Başkan Çebiden sürpriz fikir Naklen yayın...

 

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