Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Başkan Gevrek: Adem Büyük'e 'Bonservisini al gel' dedik
08.09.2020 - 17:01 |

Başkan Gevrek: Adem Büyük'e 'Bonservisini al gel' dedik

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Skorer'e yaptığı özel açıklamada Adem Büyük'ün transfer etmek istediklerini vurgulayıp "Kendisiyle ilgimiz var. Bonservisini al gel dedik. Adem Büyük de bize transfer olmak istiyor" şeklinde konuştu.

Başkan Gevrek: Adem Büyük'e 'Bonservisini al gel' dedik
ABONE OL
Tuncay Hoş/Skorer Özel

Galatasaraylı Adem Büyük, Yeni Malatyaspor yolunda...

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek transferle ilgili Skorer'e özel açıklamada bulundu. Başkan Gevrek, Adem Büyük'ü transfer etmek istediklerini belirterek "Kendisi bizim eski oyuncumuz. Diğer kulüplerin yaptığı gibi, 'Bonservisini al gel' dedik. Adem Büyük de bize gelmek için istekli. Bonservisini almaya çalışıyor. Şu an için biten bir şey yok" açıklamasını yaptı. 

Tecrübeli forvet, 2017-2019 yılları arasında sarı-siyahlı kulübün formasını giymişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Canlı yayında bombayı patlattı! 'Bonservisini alıp geliyor'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'ın gündemindeki yıldızdan kötü haber! Yeni takımı...

Başkan Gevrek: Adem Büyüke Bonservisini al gel dedik

  

Süper Lig'in unutulmaz golcülerinden Theofanis Gekas'tan Samsunspor'a mesaj!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gaziantep FK'de yeni sezon forma numaraları belli oldu
    Gaziantep FK'de yeni sezon forma numaraları belli oldu
  2. Başkan Gevrek: Adem Büyük'e 'Bonservisini al gel' dedik
    Başkan Gevrek: Adem Büyük'e 'Bonservisini al gel' dedik
  3. Transfer haberleri | Selim Ay resmen Çaykur Rizespor'da!
    Transfer haberleri | Selim Ay resmen Çaykur Rizespor'da!
  4. Son Dakika | Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi
    Son Dakika | Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi
  5. Gekas'tan Samsunspor'a destek
    Gekas'tan Samsunspor'a destek



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Erzurumspor, Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika | Erzurumspor, Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Cavani'ye 5 milyon Euro

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Cavani'ye 5 milyon Euro

Son dakika | Kolarov resmen Inter'de...

Son dakika | Kolarov resmen Inter'de...

Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği yapılandırmasında!

Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği yapılandırmasında!

Sıradaki Haber