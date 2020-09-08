Başkan Gevrek: Adem Büyük'e 'Bonservisini al gel' dedik

Galatasaraylı Adem Büyük, Yeni Malatyaspor yolunda...

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek transferle ilgili Skorer'e özel açıklamada bulundu. Başkan Gevrek, Adem Büyük'ü transfer etmek istediklerini belirterek "Kendisi bizim eski oyuncumuz. Diğer kulüplerin yaptığı gibi, 'Bonservisini al gel' dedik. Adem Büyük de bize gelmek için istekli. Bonservisini almaya çalışıyor. Şu an için biten bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Tecrübeli forvet, 2017-2019 yılları arasında sarı-siyahlı kulübün formasını giymişti.