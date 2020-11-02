BaÅŸkan Hasan Kartal iddialÄ±

Â

Ã‡aykur Rizespor, konuk ettiÄŸi Hes Kablo Kayserispor karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± 1-0'lÄ±k galibiyetle SÃ¼per Lig'de yenilmezlik serisini 5 maÃ§a yÃ¼kseltti.

Ligin 7. haftasÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Hes Kablo Kayserispor'u 33. dakikada Loic Remy'nin attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 yenen yeÅŸil-mavili ekip, Ã¼st Ã¼ste 3. maÃ§Ä±nÄ± kazanÄ±rken, yenilmezlik serisini de 5 karÅŸÄ±laÅŸmaya Ã§Ä±kardÄ±.

Sezonun ilk iki haftasÄ±ndan puan Ã§Ä±karamayan Rize ekibi, son 5 maÃ§ta aldÄ±ÄŸÄ± 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puanÄ± hanesine yazdÄ±rdÄ±.

Ã‡aykur Rizespor, ligde averajla beÅŸinci sÄ±rada yer alÄ±yor.

Loic Remy'den 7 maÃ§ta 6 gol

YeÅŸil-mavili ekibin FransÄ±z golcÃ¼sÃ¼ Loic Remy, SÃ¼per Lig'de forma giydiÄŸi 7 maÃ§ta 6 gol attÄ±.

Remy'nin gol attÄ±ÄŸÄ± 4 karÅŸÄ±laÅŸmada yeÅŸil-mavililer, 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladÄ±.

Deneyimli futbolcu, Ã‡aykur Rizespor'un kaybetmediÄŸi haftalarda sadece 0-0 sona eren BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor mÃ¼cadelesinde gol atmayÄ± baÅŸaramadÄ±.

KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Hasan Kartal, AA muhabirine, ligde iyi iÅŸler yapmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, seri galibiyetlerin devamÄ±nÄ± istediklerini sÃ¶yledi.

TakÄ±mÄ±n birbirini tanÄ±maya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Kartal, "Son oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Hes Kablo Kayserispor maÃ§Ä± ile Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼k. Zaman zaman iyi oynamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlar olsa da kazanmayÄ± baÅŸardÄ±k. BÃ¶yle devam etmek istiyoruz." diye konuÅŸtu.

OyuncularÄ±n, teknik ekip ve yÃ¶netimin uyum iÃ§erisinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Kartal, "KenetlenmiÅŸ durumdayÄ±z. Ä°nÅŸallah bÃ¶yle devam edeceÄŸiz. Her kulÃ¼bÃ¼n hedefleri var ama daha ligin baÅŸÄ±ndayÄ±z. Erken konuÅŸmak yanlÄ±ÅŸ olur. Ã‡aykur Rizespor olarak uzun bir sÃ¼reÃ§ bizi bekliyor. Daha iyi yerlere gelmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

Lille'i sÄ±rtlayan TÃ¼rkler

Â