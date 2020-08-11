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HaberlerFenerbahçe Haberleri Başkan Mecnun Otyakmaz açıkladı! Mert Hakan Yandaş'ın satışından..
11.08.2020 - 23:33 |

Başkan Mecnun Otyakmaz açıkladı! Mert Hakan Yandaş'ın satışından..

Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katan Fenerbahçe transferi bedelsiz tamamlamıştı. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Mert Hakan Yandaş'ın bir sonraki satışından yüzde 5 pay alacaklarını söyledi.

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Fenerbahçe, Sivasspor formasıyla gösterdiği performans sonrası Mert Hakan Yandaş'ı transfer etmişti

Sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sonra eren yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

MECNUN OTYAKMAZ GERÇEĞİ AÇIKLADI

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye giden Mert Hakan Yandaş'ın bir sonraki satışından yüzde 5 pay alacaklarını söyledi.

Kanal 58'e konuşan başkan, "Mert Hakan'ın 2. satışından yüzde 5'lik bir payımız var. Fenerbahçe'nin helalleşme ücreti, zorunluluk da yoktu. Mert Hakan'a söz vermiştik. Bizimle sözleşmeyi uzat, istediğin bir kulüp olursa seni bedelsiz göndeririz demiştik. Buna sadık kaldık ikimiz de, Fenerbahçe de yüzde 5 opsiyon verdi. Mesela, sembolik de olsa böyle bir şeyin olması." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Mecnun Otyakmaz açıkladı Mert Hakan Yandaşın satışından..

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