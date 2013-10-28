Başkan Şan: Kolay gol yiyoruz

Torku Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Bursaspor maçında üstün bir oyun sergilediklerini, ancak bir türlü sonuca gidecek golü bulamadıklarını belirtti.

Şan, yaptığı açıklamada, Bursaspor maçında taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yeşil-beyazlı ekibin Süper Lig'deki ilk sezonunda zorlanacağını bildiklerini ve hep birlikte el ele vererek bu zorluğun üstesinden geleceklerine inandığını ifade eden Şan, "Bursaspor maçında tribünleri doldurarak takımımızı yalnız bırakmayan taraftarımızın, bundan sonraki maçlarda da sportif sonuç ne olursa olsun takımımızın yanında olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Torku Konyaspor'un Bursaspor karşısında yenilgiyi hak etmediğine işaret eden Şan, şunları kaydetti: "Üstün oynadığımız maçta toplarımız direkten döndü. Bir türlü sonuca gidecek golü bulamadık. Takım olarak zor gol atıyoruz ama kolay gol yiyoruz. Bu maçta da böyle oldu. Bu konuda teknik heyetimizin gerekli uyarılarda bulunacağına inanıyoruz. Biz sezona başlarken bu yıl işimizin kolay olmayacağını biliyorduk ve bunu da defalarca kamuoyu ile paylaştık. Ama her şeye rağmen oynadığımız oyun, ortaya koyduğumuz mücadele bizleri memnun ediyor. Amacımız; ligdeki ilk yılımızda akılda kalıcı iyi işlere imza atmak. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Bizim için zaman en iyi ilaç olacak. Torku Konyaspor'umuzu daha güzel günler bekliyor."