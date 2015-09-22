Başkan Şan'dan Kocaman'ı şoke edecek sözler!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor Kulübü'nün başkanı Ahmet Şan, teknik direktör Aykut Kocaman'ı oynattığı futbol nedeniyle eleştirdi.

Kocaman'ın kendine has bir sistemi ve futbol anlayışı olduğunu anlatan Şan, kendilerinin ise hücum futbolundan yana olduğunu ifade etti. Şan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonunun sürprizlerle başladığını belirterek, Torku Konyaspor olarak sezona iyi başlayamadıklarını dile getirdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile kendi başkanlığı süresinde 2 kez çalışma fırsatı bulduğunu belirten Şan, "Aykut Kocaman'ın kendine has bir sistem ve futbol anlayışı var. Hocamızın sisteminde, benim ve taraftarımızın istediği hücum futbolunu göremiyoruz. Göze hoş gelen, bol gollü maçlar izleyemiyoruz" dedi.

Aykut Kocaman'ın geçen sezon sisteminde değişiklikler yaptığını ve bol gollü karşılaşmalar izlediklerini ifade eden başkan Şan, "Zannedersem ligin ilerleyen haftalarında yine sistem değişikliğini göreceğimizi umuyorum. Hocamızdan memnunuz. Türkiye'de değişik takımlara damga vuran bir teknik direktörümüz var. İnşallah bizi istediğimiz konuma taşıyacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Konya şampiyonluk istiyor

Geçici başarılar istemediklerini anlatan Şan, orta vadede Torku Konyaspor'u üst sıralara taşımak istediklerini kaydetti. "Taraftarımızın hayal ettiği Avrupa kupalarına da katılacağız" diyen Şan, "Hatta en büyük hayalimiz Süper lig şampiyonluğunu Konya'ya getirmek. Torku Konyaspor, kurumsal yapısıyla ileride bunu konuşabilecek hale gelecektir. Gidişatımız çok iyi" değerlendirmesini yaptı.

Ligi geçen sezon 8. sırada bitirdiklerini hatırlatan Şan, şunları söyledi: "İnşallah bu sezon ligi 8. sıranın üstünde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu, basamakları birer birer çıkmak anlamına geliyor. Şu anda 30 milyon civarında borç var. Borç yapısını da biraz daha çevrilebilir hale getirmemiz lazım. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek, Torku Konyaspor üst sıralarda yer alır. Geçici başarılar istemiyoruz. Taraftarımız biraz daha sabırlı olsun. İnşallah bu gidişatla Torku Konyaspor'umuzu hedeflediğimiz üst sıralara taşıyacağız."