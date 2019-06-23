Başkan Yiğiner'den flaş açıklama! 'Altay...'

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, transferin gözde ismi kaleci Altay Bayındır'la ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Yiğiner şöyle konuştu: "Kulüplerden resmi bir teklif gelmedi. Altay'ı 1,5 milyon Euro'ya satmayız. Avrupa'dan çok ciddi teklifler var. İtalya ve Almanya'dan olmak üzere 3 kulüp Altay ile ilgileniyor. Henüz kendisiyle konuşmadık ama onun da kendine göre kariyer planlaması vardır.

"3 büyükler menajerler aracılığıyla ilgileniyor"

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş menajerler aracılığıyla Altay ile ilgileniyor ama başkanlar seviyesinde ciddi bir teklif gelmedi. 3 milyon euro istedik ama bu işin pazarlığı sünnettir ancak menajerlerle değil, kulüp başkanlarıyla olabilir."