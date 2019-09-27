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27.09.2019 - 13:34 | | AA

Başkentte 7 yıl sonra derbi heyecanı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile pazar günü oynayacakları başkent derbisini kaybetmemeleri gerektiğini söyledi.

Başkentte 7 yıl sonra derbi heyecanı
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Beştepe Tesisleri'nde, başkent derbisi öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Metin Diyadin, "Biz kısa bir süre önce geldik. Bizim için ligde kim olursa olsun puan veya puanlar almak durumundayız." dedi.

Ligde geçen hafta oynadıkları Fenerbahçe maçında futbolun doğrularını sahaya yansıttıklarını dile getiren tecrübeli teknik direktör, "Fenerbahçe maçında hem istek olarak, hem de çok doğru oynadığımızı düşünüyorum. Puan alabileceğimiz bir maçtan da maalesef mağlup olarak ayrıldık. Oyuncularımın maçtaki isteği arzusu çok iyiydi. Oyun planlamasını ve kurgusunu da çok doğru yapmaya çalıştılar. Bunun üstüne koyarak devam etmemiz lazım. Fenerbahçe maçıyla kalmaması lazım. Çünkü o maçların konsantrasyonu farklı olur. Onu devam ettirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Derbide rakibin Gençlerbirliği olduğunu hatırlatan teknik direktör Diyadin, "Bizim için ligde kim olursa olsun puan veya puanlar almak durumundayız. Fenerbahçe maçı ciddiyeti gibi hazırlanıp, o isteği, o coşkuyu devam ettirmek durumundayız. Bizi ayakta tutan odur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

"İnşallah kazanan biz oluruz"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, yıllarca Gençlerbirliği'nde forma giydiğini ifade etti.

Teknik direktör Diyadin, şöyle devam etti:

"Yıllarca Gençlerbirliği'nde oynadık. Daha sonra Denizlispor'da, Fenerbahçe'de oynadığımda da rakip olduk. Gençlerbirliği'ne gol de attık. Şimdi de rakibiz. İnşallah kazanan biz oluruz. İhtiyacımız da var. Hem moral açısından, hem de geçen haftaki güzel oyunu devam ettirme açısından. Mevcut şartlarda daha da önemli. Onun için o bilinçle hazırlanıyoruz."

Metin Diyadin, takımın son durumuyla ilgili olarak da, "Cebrail Karayel sakat. 5-6 hafta yok. Hector Canteros olmayabilir. Wilfred Moke sakat. Onu tedavi edeceğiz. Kadronun sınırlı olduğunu biliyorsunuz." diyerek sözlerini tamamladı.

 

 

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