Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Basketbol erkeklerde Tokyo 2020 kurası 20 Mart'ta İsviçre'de çekilecek
03.03.2020 - 15:37 | | İSTANBUL (AA)

Basketbol erkeklerde Tokyo 2020 kurası 20 Mart'ta İsviçre'de çekilecek

Basketbol erkeklerde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın kura çekimi 20 Mart Cuma günü İsviçre’de gerçekleştirilecek.

Basketbol erkeklerde Tokyo 2020 kurası 20 Mart'ta İsviçre'de çekilecek

 

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 12.00'de başlayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde 23-28 Haziran 2020'de, Kanada'da B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la karşılaşacak. A Grubu'nda ise Kanada, Çin ve Yunanistan bulunuyor.

Öte yandan FIBA, milli takımlar dünya sıralamasını da açıkladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı 15’inci sıradaki yerini korurken, ABD zirvedeki yerini kaybetmedi. Son dünya şampiyonu İspanya ikinci, Avustralya ise üçüncü sırada yer almaya devam etti.

 Basketbol erkeklerde Tokyo 2020 kurası 20 Martta İsviçrede çekilecek

Podolski'nin çaydan sonraki gözdesi gözleme...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ligden çekilen Elazığspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Ligden çekilen Elazığspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması

Koronavirüse çare Muslera

Koronavirüse çare Muslera

Fury ile Wilder 3. kez ringe çıkacak

Fury ile Wilder 3. kez ringe çıkacak

Sıradaki Haber