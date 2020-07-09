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09.07.2020 - 12:34 | | İSTANBUL (AA)

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin kuraları 15 Temmuz'da çekilecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2020-2021 sezonunun eleme turları ve normal sezon kuraları 15 Temmuz Çarşamba günü çekilecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin kuraları 15 Temmuz'da çekilecek
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İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek kura çekimine, Darüşşafaka Tekfen 7, Galatasaray Doğa Sigorta ve Tofaş 6, Pınar Karşıyaka 4 ve Türk Telekom 3'üncü torbadan katılacak. BCL'nin 2020-2021 sezonunda 32 kulüp mücadele edecek. 28 kulüp doğrudan normal sezonda yer alırken, son 4 kulüp iki eleme turunun ardından belli olacak.

Basketbol Şampiyonlar Liginin kuraları 15 Temmuzda çekilecek

Normal sezonun bir grubunda iki kulüple yer alacak Türkiye dışında, kura çekiminin tüm aşamalarında ülke koruma ilkesi uygulanacak. BCL'de normal sezon, 13 Ekim 2020’de başlayacak. Kulüpler, BCL kulüp sıralamasına, bunun mümkün olmadığı durumda da ülke sıralamasına göre 8 torbaya yerleştirilecek ve 4 gruba dağıtılacak. Maçlar rövanş usulü oynanacak.

  

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