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09.10.2020 - 09:54 | | İHA

Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta Afyon Belediyesi ile Tofaş arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı
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Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın ve 11 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Afyon Belediyesi, Tofaş'ı ağırlayacak. Bu hafta derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe evinde ligin yeni ekiplerinden Fethiye Belediye ile mücadele edecek. Anadolu Efes ise OGM Ormanspor ile deplasmanda oynayacak. Hafta Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom maçı ile sona erecek.

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

13.00 Afyon Belediyesi - Tofaş

15.15 Galatasaray - Beşiktaş

17.30 Pınar Karşıyaka - Petkim Spor

20.00 Büyükçekmece Basketbol - Darüşşafaka

11 Ekim Pazar

13.00 Fenerbahçe Beko - Fethiye Belediye

15.15 OGM Ormanspor - Anadolu Efes

17.30 Bursaspor - Gaziantep Basketbol

20.00 Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom

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