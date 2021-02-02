Basketbolda 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±nÄ±n kurasÄ± Ã§ekildi

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02.02.2021 - 15:06 | | Ä°STANBUL (AA) -

Basketbolda 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n kurasÄ± çekildi

TÃ¼rkiye, Kanada'da dÃ¼zenlenecek elemeleri geÃ§mesi halinde Tokyo 2020'de A Grubu'nda Ä°ran, Fransa ve ABD ile mÃ¼cadele edecek.Â

Basketbolda 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n kurasÄ± çekildi
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Basketbolda 2021 yÄ±lÄ±na ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarÄ± gruplarÄ± kura Ã§ekimi gerÃ§ekleÅŸtirildi.

UluslararasÄ± Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°sviÃ§re'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde Ã§ekilen kura sonucu eÅŸleÅŸmeler belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, Kanada'da dÃ¼zenlenecek elemeleri geÃ§mesi halinde Tokyo 2020'de A Grubu'nda Ä°ran, Fransa ve ABD ile mÃ¼cadele edecek.

2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nda basketbol eÅŸleÅŸmeleri ÅŸu ÅŸekilde:

Erkekler

A Grubu: Ä°ran, Fransa, ABD, Kanada'daki elemelerden gelecek takÄ±m

B Grubu: Avustralya, HÄ±rvatistan'daki elemelerden gelecek takÄ±m, SÄ±rbistan'daki elemelerden gelecek takÄ±m, Nijerya

C Grubu: Arjantin, Japonya, Ä°spanya, Litvanya'daki elemelerden gelecek takÄ±m

KadÄ±nlar

A Grubu: GÃ¼ney Kore, SÄ±rbistan, Kanada, Ä°spanya

B Grubu: Nijerya, Japonya, Fransa, ABD

C Grubu: Avustralya, Porto Riko, Ã‡in, BelÃ§ika

TÃ¼rkiye erkeklerde elemelere katÄ±lacak

BeÅŸ kÄ±tayÄ± temsil eden 8 takÄ±m, FIBA 2019 Basketbol DÃ¼nya KupasÄ±'nda aldÄ±klarÄ± sonuÃ§larla erkeklerde olimpiyatlara katÄ±lmaya hak kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Buna gÃ¶re, Afrika'dan Nijerya, Amerika'dan Arjantin ve ABD, Asya'dan Ä°ran ile Japonya (ev sahibi), Avrupa'dan Fransa ve Ä°spanya, Okyanusya'dan ise Avustralya olimpiyatlara katÄ±lacak.

Erkeklerde Tokyo 2020'ye katÄ±lacak son dÃ¶rt takÄ±m, 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Kanada (Victoria), HÄ±rvatistan (Split), Litvanya (Kaunas) ve SÄ±rbistan'da (Belgrad) gerÃ§ekleÅŸtirilecek FIBA Olimpik Eleme TurnuvalarÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan belli olacak.

Kanada'daki elemelerde yer alacak TÃ¼rkiye, B Grubu'nda Ã‡ekya ve Uruguay'la mÃ¼cadele edecek. Milliler, grubu birinci veya ikinci sÄ±rada tamamladÄ±ÄŸÄ± takdirde A Grubu'nun ilk ikisiyle Ã§apraz eÅŸleÅŸecek. A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada, Ã‡in ve Yunanistan bulunuyor.

Basketbolda 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±nÄ±n kurasÄ± Ã§ekildi

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