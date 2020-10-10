Basketbolda Galatasaray - Beşiktaş derbisi!

ING Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşma 15.15’te başlayacak.

Ligin ilk iki haftasında birer galibiyet ve yenilgi yaşayan Cim-Bom, 13. sırada yer alıyor. Genç bir kadroyla sezona başlayan, henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Kartal ise son sırada bulunuyor.