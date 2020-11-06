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06.11.2020 - 12:01 | | Â  Â  Ä°STANBUL (AA) -

Basketbolda haftanÄ±n programÄ±

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'ne 7'nci, TÃ¼rkiye BasketbolÂ  1. Ligi'ne 4. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla devam edilecek. Herbalife NutritionÂ  KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'ne ise milli maÃ§lar nedeniyle ara verildi.Â

Basketbolda haftanÄ±n programÄ±
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TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, liglerdeÂ  haftanÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:

ING Basketbol SÃ¼per Ligi
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YarÄ±n:
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Â  Â  15.15 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Anadolu Efes (Fethiye BeÅŸkaza)
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Â  Â  17.30 OGM Ormanspor- AliaÄŸa Petkimspor (Ankara)
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Â  Â  20.00 Frutti Extra Bursaspor-TÃ¼rk Telekom (TOFAÅž)
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Â  Â  8 KasÄ±m Pazar:
Â Â 
Â  Â  13.00 FenerbahÃ§e Beko-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen (Ãœlker Spor ve Etkinlik)
Â Â 
Â  Â  15.15 BeÅŸiktaÅŸ-Empera HalÄ± Gaziantep Basketbol (BJK Akatlar Spor veÂ  KÃ¼ltÃ¼r Kompleksi)
Â Â 
Â  Â  17.30 Galatasaray-TOFAÅž (Sinan Erdem)
Â Â 
Â  Â  20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Basketbol (Prof. Dr.Â  Veysel EroÄŸlu)
Â Â 
Â  Â  Not: PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka-BahÃ§eÅŸehir Koleji mÃ¼sabakasÄ± Ä°zmirÂ  temsilcisindeki yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ± nedeniyleÂ  ertelendi.Â 
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TÃ¼rkiye Basketbol 1. Ligi
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Â  Â  BugÃ¼n:
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Â  Â  18.30 Akhisar Belediye Basketbol-Sigortam.Net (Akhisar Belediye)
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Â  Â  19.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Semt77 YalovasporÂ  (Pamukkale Ãœniversitesi)
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Â  Â  YarÄ±n:
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Â  Â  15.00 Manisa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Mamak Belediyesi (Muradiye)
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Â  Â  15.00 Bornova Belediyespor-Global Connect Travel DÃ¼zce (AltÄ±ndaÄŸÂ  AtatÃ¼rk Spor Kompleksi)
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Â  Â  17.00 BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-BUDO Gemlik (SelÃ§ukluÂ  Belediyesi)
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Â  Â  25 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba:
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Â  Â  17.00 Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi KaÄŸÄ±tspor-Nadir Gold Ä°stanbulÂ  Basket (Kocaeli AtatÃ¼rk)
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Â  Â  18.00 BalÄ±kesir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)
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Â  Â  18.00 Ankara Anadolu Basket-Samsunspor (TOBB ETÃœ)
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