Basketbolda haftanÄ±n programÄ±
ING Basketbol SÃ¼per Ligi'ne 7'nci, TÃ¼rkiye BasketbolÂ 1. Ligi'ne 4. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla devam edilecek. Herbalife NutritionÂ KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'ne ise milli maÃ§lar nedeniyle ara verildi.Â
TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, liglerdeÂ haftanÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:
ING Basketbol SÃ¼per Ligi
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YarÄ±n:
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Â Â 15.15 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Anadolu Efes (Fethiye BeÅŸkaza)
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Â Â 17.30 OGM Ormanspor- AliaÄŸa Petkimspor (Ankara)
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Â Â 20.00 Frutti Extra Bursaspor-TÃ¼rk Telekom (TOFAÅž)
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Â Â 8 KasÄ±m Pazar:
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Â Â 13.00 FenerbahÃ§e Beko-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen (Ãœlker Spor ve Etkinlik)
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Â Â 15.15 BeÅŸiktaÅŸ-Empera HalÄ± Gaziantep Basketbol (BJK Akatlar Spor veÂ KÃ¼ltÃ¼r Kompleksi)
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Â Â 17.30 Galatasaray-TOFAÅž (Sinan Erdem)
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Â Â 20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Basketbol (Prof. Dr.Â Veysel EroÄŸlu)
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Â Â Not: PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka-BahÃ§eÅŸehir Koleji mÃ¼sabakasÄ± Ä°zmirÂ temsilcisindeki yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ± nedeniyleÂ ertelendi.Â
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TÃ¼rkiye Basketbol 1. Ligi
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Â Â BugÃ¼n:
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Â Â 18.30 Akhisar Belediye Basketbol-Sigortam.Net (Akhisar Belediye)
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Â Â 19.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Semt77 YalovasporÂ (Pamukkale Ãœniversitesi)
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Â Â YarÄ±n:
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Â Â 15.00 Manisa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Mamak Belediyesi (Muradiye)
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Â Â 15.00 Bornova Belediyespor-Global Connect Travel DÃ¼zce (AltÄ±ndaÄŸÂ AtatÃ¼rk Spor Kompleksi)
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Â Â 17.00 BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-BUDO Gemlik (SelÃ§ukluÂ Belediyesi)
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Â Â 25 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba:
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Â Â 17.00 Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi KaÄŸÄ±tspor-Nadir Gold Ä°stanbulÂ Basket (Kocaeli AtatÃ¼rk)
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Â Â 18.00 BalÄ±kesir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)
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Â Â 18.00 Ankara Anadolu Basket-Samsunspor (TOBB ETÃœ)
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