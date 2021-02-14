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14.02.2021 - 23:52 | | AA

Basketbolda Ä°spanya Kral KupasÄ± Barcelona'nÄ±n

Basketbolda Ä°spanya Kral KupasÄ±'nÄ±, finalde Real Madrid'i 88-73 yenen Barcelona kazandÄ±.Â

Basketbolda Ä°spanya Kral KupasÄ± Barcelona'nÄ±n
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Basketbolda Ä°spanya Kral KupasÄ±'nÄ±, finalde Real Madrid'i 88-73 yenen Barcelona kazandÄ±.Â 

Madrid'deki WiZink Center Spor Salonu'nda yapÄ±lan Kral KupasÄ± turnuvasÄ±nda finalde Real Madrid ve Barcelona karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

MaÃ§Ä±n baÅŸÄ±ndan sonuna rakibine karÅŸÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuran Barcelona, ilk periyodu 20-11, devreyi 52-31 ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ periyodu 69-50 Ã¶nde kapattÄ±.Â 

Barcelona'da Cory Higgins 20 sayÄ± ile maÃ§Ä±n en skorer oyuncusu oldu ve finalin En DeÄŸerli Oyuncusu (MVP) seÃ§ildi.Â 

Barcelona'nÄ±n LitvanyalÄ± baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Sarunas Jasikevicius daha Ã¶nce bu formayla 3 kez basketbolcu olarak kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Kral KupasÄ±'nÄ± ÅŸimdi takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda kazanma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi.Â 

Kral KupasÄ±'nda son ÅŸampiyon Real Madrid'i yenen Barcelona, 26. kez bu kupayÄ± mÃ¼zeyi gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.Â 

KupayÄ± en Ã§ok kazanan takÄ±m 28 kez ile Real Madrid olurken, Barcelona aradaki farkÄ± 2'ye dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.Â 

Ä°spanya 1. Basketbol Ligi'nde ise Real Madrid lider, Barcelona ise 2. sÄ±rada bulunuyor.

Basketbolda Ä°spanya Kral KupasÄ± BarcelonanÄ±n

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