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Haberler1.Lig Haberleri BaşlıksızYılport Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam'dan "birlik" çağrısı
13.01.2021 - 10:37 | | AA

BaşlıksızYılport Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam'dan "birlik" çağrısı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, takım olarak çok önemli bir döneme girdiklerini ve başarıya giden yolda tüm kentin birlik olmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

BaşlıksızYılport Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam'dan "birlik" çağrısı
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Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ikinci yarı öncesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hazırlık çalışmalarına yeni transferler Gökhan Karadeniz ve Brice Dja Djedje'nin de katıldığını aktaran Sağlam, golcü oyuncu Antonio Manuel Fernandes Mendes'in (Tomane) tedavisinin ülkesi Portekiz'de tamamlandığını ve birkaç gün sonra Samsun'a geleceğini belirtti.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Sağlam, "Eğer şehir takımları olarak başarı elde etmek ve belirlediğiniz hedefe ulaşmak istiyorsanız, birlik içinde olmanız gerekir. Samsun, geçmişte elde ettiği başarılarla futbol kültürü olan önemli şehirlerden bir tanesidir. 'Samsunluyum ve Samsunsporluyum.' diyen herkesin takımının yanında olması ve destek vermesi hepimizin beklentisi. Yöneticisi, futbolcusu ve taraftarıyla hep beraber hareket edip, iyi günde de kötü günde de birbirimize destek olmamız lazım. Başarı ancak oluşturacağımız üst düzey sinerji ile gelebilir. Samsunspor'un geçmişine baktığımızda, ne zaman bir bütün olduysak başarı elde ettik. " diye konuştu.

Sağlam, şehirdeki herkesin şampiyonluk için kenetlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Samsunspor için çok önemli bir döneme giriyoruz. İnşallah Samsun kenti olarak birlikteliği sağlarsak, belirlediğimiz her hedefe önümüze çıkacak her engeli rahatlıkla aşarak yürüyeceğimize yürekten inanıyorum. Halkımız şunu bilsin ki biz hedefimize inançlı şekilde yürüyeceğiz. Önümüze çıkacak her engeli birer birer ortadan kaldıracağız. Allah'ın izni ile sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırıp, istediğimiz ve hayal ettiğimiz Süper Lig'e yükseleceğiz." ifadelerini kullandı.

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BaşlıksızYılport Samsunspor Teknik Direktörü Sağlamdan birlik çağrısı

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