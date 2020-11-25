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HaberlerGalatasaray Haberleri Baştan aşağı problem!
25.11.2020 - 07:00 |

Baştan aşağı problem!

Sarı-kırmızılılarda pozisyon bol, futbolunda da görünür düzeyde bir sorun yoktu. Ancak ayrıntılar G.Saray’ın kaderini belirledi. Takım içerisinde arka arkaya gelen nedenler, Aslan’ın galibiyetini engelledi ve tartışmalar da beraberinde geldi.

Baştan aşağı problem!
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Kayserispor karşısında onlarca şut atan, pozisyondan pozisyona koşan Galatasaray’da bir gol gelse, belki de birçok şey tartışılmayacaktı. Futbol olarak görünürde bir sıkıntı yaşamayan Cim-Bom’un beraberliğini ayrıntılar belirledi ve tartışmalar da beraberinde geldi.

İşte sarı-kırmızılılarda ortaya çıkan problemler:

KULÜBEDEN FAYDA YOK!

Kayseri maçında 70. dakikada yapılan 3 değişiklik ve hemen ardından yenilen gol dikkat çekmişti. Fatih Terim yine Fenerbahçe derbisinde de 70. dakikada üç değişikliğe imza atmıştı. Sarı-kırmızılıların evinde kaybettiği Alanya maçında da son dakikada yapılan değişikliğin hemen ardından sarı-kırmızılılar kalesinde gol görmüştü. Galatasaray bu sezon iki maçta öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı.

FEGHOULİ DÖKÜLDÜ

Milli takım nedeniyle ülkesine giden Cezayirli Feghouli yorgun bir şekilde döndü. Tecrübeli futbolcu, Kayseri maçında sahada yokları oynadı.

AKBABA’NIN DÜŞÜŞÜ

Fatih Terim’in güvendiği izimlerin arasında bulunan Emre Akbaba bu sezon büyük düşüş yaşadı. Sadece iki maçta 11’de başlayan Akbaba’nın oynadığı bu karşılaşmalarda Galatasaray 5 puan kaybetti. Emre, Kayserispor karşısında önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

MARCAO GERİYE GİTTİ

Yaz döneminde adı Roma’nın transfer listesinde anılan Sambacı eski görüntüsünden uzakta bir performans sergiliyor. Marcao’nun bu halini yeni kontrat ve zam talebinin yanıt bulmamasına bağlayanlar da var.

SARACCHİ KORKTU

Sakatlığın ardından çıktığı ilk maçta riske girmeyen Saracchi, bazı müdahalelerden sakındı. Teknik Direktör Fatih Terim de yerine Emre Taşdemir’i almak zorunda kaldı.

Baştan aşağı problem

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