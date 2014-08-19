Bastian uzun süre sahalardan uzak kalacak

Alman basınına konuşan Rummenigge, Alman milli oyuncu Bastian Schweinsteiger'in sakatlığının ciddi olduğunu belirterek, "Sakatlığı öyle bir ya da iki haftada geçecek gibi değil, daha uzun sürecek. Birkaç haftalık sabır gerekiyor" ifadesini kullandı

Schweinsteiger'in Bayern Münih'in sezonun açılış maçında karşılaşacağı Wolfsburg, Almanya'nın 3 Ekim'de Arjantin ile yapacağı hazırlık maçı ve 7 Ekim'de UEFA EURO 2016 elemelerinde oynayacağı İskoçya maçlarında forma giyememesi ise şimdiden kesinleşti.

Geçen sezon da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Bayern Münih'te birçok maçta yer alamayan Schweinsteiger'in bu kez sol diz bağlarından problem yaşadığı belirtiliyor.







