Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Batalla'dan sürpriz ziyaret
27.01.2021 - 11:36 | | Barış Yalım BURSA (İHA) -

Batalla'dan sürpriz ziyaret

Bursasporlu futbolcu Emirhan Aydoğan, yeşil-beyazlı takımın efsane ismi Pablo Martin Batalla’yla bir araya gelerek, “Evine hoş geldin, hep bizimle ol Batalla” dedi.

Batalla'dan sürpriz ziyaret
ABONE OL

Türk vatandaşlığı için gerekli olan prosedürleri yerine getirme adına Arjantin’den yeniden Türkiye’ye gelen Bursasporlu eski futbolcu Pablo Martin Batalla’ya, taraftarların heyecanının yanında yeşil-beyazlı futbolcuların da büyük ilgisi var. Nitekim Bursaspor’un önemli isimlerinden Emirhan Aydoğan, kulübün efsane ismi ile bir araya gelerek, duygularını kamuoyuyla paylaştı.

Emirhan, Pablo Martin Batalla’yla çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyasında paylaşarak, duygularını şu sözlerle aktardı:

“Duruşuyla, karakteriyle, profesyonelliği ile benim gibi bir çok genç sporcuya örnek olan Pablo Martin Batalla ile birlikteydim. Kendisiyle sohbet etme şansını yakaladığım için çok mutluyum. Evine hoş geldin, hep bizimle ol Batalla.”

 

Georgina Rodríguez'den romantik paylaşım!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. West Bromwich, Diagne için Galatasaray'la anlaştı
    West Bromwich, Diagne için Galatasaray'la anlaştı
  2. Süper Kupa maçı! Başakşehir-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
    Süper Kupa maçı! Başakşehir-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
  3. Yağmur, gençlerle oynamanın keyfini yaşıyor
    Yağmur, gençlerle oynamanın keyfini yaşıyor
  4. Denizli'de Rodallega zirvede
    Denizli'de Rodallega zirvede
  5. Bilal Ceylan'dan Sergen Yalçın itirafı
    Bilal Ceylan'dan Sergen Yalçın itirafı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mesut Özil ve Ali Koç'tan Fenerbahçe atkısı ile Washington DC United'a mesaj

Mesut Özil ve Ali Koç'tan Fenerbahçe atkısı ile Washington DC United'a mesaj

Halil Akbunar ve Soner Aydoğdu formayı çıkarmadı

Halil Akbunar ve Soner Aydoğdu formayı çıkarmadı

Vincent Aboubakar'dan Hulk açıklaması! 'Eğer Sergen Yalçın...'

Vincent Aboubakar'dan Hulk açıklaması! 'Eğer Sergen Yalçın...'

Denizlispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Denizlispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet