Batshuayi: 'Neden bu kadar aptalım?'

Dünya Kupası’nda G Grubu’nun son maçında Belçika, İngiltere’yi 1-0 yenip grubu ilk sırada noktalarken Belçika’nın 51’de Adnan Januzaj ile kaydettiği golün ardından gol sevinci sırasında Michy Batshuayi, düştüğü ilginç durumla sosyal medyanın gündemine oturdu.

'NEDEN BU KADAR APTALIM'

Genç futbolcu gole sevinirken topu havaya dikmeye çalıştı ancak top direğe çarpıp genç yıldızın kafasına geldi.

Ortaya çıkan komik görüntü Batshuayi’yi de güldürdü.

24 yaşındaki hücum oyuncusu Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu ve “Bildirimlerime baktığımda beni mahvedeceklerini biliyordum! Neden bu kadar aptalım. Canımı acıtıyor” diyerek kendisiyle dalga geçti.

Genç ismin paylaşımı kısa sürede 10 binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı. Belçika, Son 16 Turu’nda 2 Haziran’da Japonya ile karşılaşacak.