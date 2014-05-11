MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSkorer Haberleri Batuhan formasını yırttı
11.05.2014 - 21:07 |

Batuhan formasını yırttı

Beşiktaş'ın deplasmanda Elazığspor'u 1-0'la geçtiği maç tam bir sinir harbine sahne oldu. Batuhan'ın hareketi ise geceye damgasını vurdu.

Elazığ'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibini Gökhan Töre'nin 39. dakikada attığı golle 1-0 devirdi. Elazığspor'da İbrahim Kaş, maçın son dakikalarında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Elazığspor bu skorla küme düşerken maçta da büyük gerilim vardı. Elazığspor'un genç forveti, eski Beşiktaşlı Batuhan Karadeniz bir pozisyonda sinirlenerek formasını yırttı.

    La Liga 23. Hafta | Haftanın kurtarışları
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

    Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek istiyor

    Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek istiyor

    Sivaslı âşıklardan hakem ve VAR sistemine sazlı sözlü tepki

    Sivaslı âşıklardan hakem ve VAR sistemine sazlı sözlü tepki

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Avrupa'yı salladı

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Avrupa'yı salladı

    Sıradaki Haber