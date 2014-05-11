Batuhan formasını yırttı

Elazığ'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibini Gökhan Töre'nin 39. dakikada attığı golle 1-0 devirdi. Elazığspor'da İbrahim Kaş, maçın son dakikalarında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Elazığspor bu skorla küme düşerken maçta da büyük gerilim vardı. Elazığspor'un genç forveti, eski Beşiktaşlı Batuhan Karadeniz bir pozisyonda sinirlenerek formasını yırttı.