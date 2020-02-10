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10.02.2020 - 12:31 |

Batuhan Karadeniz golle döndü

TFF 2. Lig takımlarından Bandırmaspor'dan ayrılıp ligin bir başka ekibi Tuzlaspor'un yolunu tutan Batuhan Karadeniz aylar sonra golle geri döndü.

Batuhan Karadeniz golle döndü

Bu sezon Bandırmaspor formasıyla 14 maça çıkıp 9 gol kaydeden Batuhan, devre arasında Tuzlaspor'a transfer olmuştu.

Yeni takımıyla ilk golünü dün Kırşehir deplasmanında atan golcü futbolcu bu sezonki gol sayısını 10'a çıkardı.

Transferi bedelsiz bir şekilde gerçekleşen Batuhan'ın sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek.

Batuhan Karadeniz golle döndü

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