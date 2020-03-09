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09.03.2020 - 10:01 |

Batuhan Karadeniz'den galibiyet golü

Tuzlaspor forması giyen Batuhan Karadeniz, takımının evinde Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü kaydetti.

Batuhan Karadeniz'den galibiyet golü

Batuhan Karadeniz gollerine devam ediyor. Ligin ilk yarısında Bandırmaspor formasıyla sezona damga vurmaya hazırlanan bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, devre arasında Tuzlaspor'a transfer olmuştu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışının içinde yer almak isteyen Tuzlaspor dün evinde Kahramanmaraşspor'la karşılaştı.

Sahneye 76. dakikada çıkan Batuhan takımına galibiyeti getirdi. Tuzlaspor bu sonuçla puanını 50'ye yükseltti ve lig sıralamasında 4. sıraya çıktı.

Batuhan da attığı golle bu sezon çıktığı 21. resmi maçında 13. golünü kaydetti.

Batuhan Karadenizden galibiyet golü

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