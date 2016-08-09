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HaberlerKonyaspor Haberleri Baydar: Kombine kartta rekor kırdık
09.08.2016 - 11:19 | | KONYA (AA)

Baydar: Kombine kartta rekor kırdık

Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Baydar, "Bu sezon Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 kulvarda mücadele vereceğiz. Oluşturduğumuz kadronun bu üç kulvarda da ülkemizi ve camiamızı en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphemiz yok" dedi.

Baydar: Kombine kartta rekor kırdık
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 3 kulvarda mücadele vereceklerini belirterek, kadrolarının üç kulvarı da kaldırabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın yeni sezona hazırlık kapsamında Avusturya ve Hollanda'da kamp yaptığını anımsattı.

Çalışmaların 6 Ağustos'tan itibaren Konya'da devam ettiğini anlatan Baydar, yeşil-beyazlı ekibin sezona hazır olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.

Baydar, geçen sezonki kadrodan ayrılan futbolcuların yerine aceleci davranmadan "nokta" tabir edilen, genç ve takıma katkı sağlayacak isimleri transfer ettiklerini vurguladı. Baydar, "Bu sezon Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 kulvarda mücadele vereceğiz. Oluşturduğumuz kadronun bu üç kulvarda da ülkemizi ve camiamızı en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphemiz yok. Kadromuz üç kulvarı da kaldıracak kapasitede." diye konuştu.

Bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmenin sorumluluğunu yaşayacaklarını anlatan Baydar, "Biz söylenenlere değil, sadece takımımızın yapacağına inandığımız işlere bakıyoruz. Müsabakalarda kağıt üzerinde favoriler olabilir ama futbol sahada oynanıyor. Sonuna kadar mücadele edip, bize uygun skorları almaya çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

"Kombine kartta rekor kırdık"

Ahmet Baydar, 13 Temmuz'da genel satışı başlayan kombine kart satışlarının 16 Ağustos Salı günü sona ereceğini açıkladı.

Taraftarların kombine kart satışlarına ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Baydar, şunları kaydetti: "Kombine kartta rekor kırarak yaklaşık 30 bine ulaştık. Türkiye'nin en çok kombine kart satışı gerçekleştiren kulübünün basın sözcüsü olarak bu keyfi camiamıza yaşatan taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni sezonun, başta Atiker Konyaspor olmak üzere bütün kulüplere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 10 gün sonra Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçla yeni sezona başlayacağız. Başlangıçlar her zaman önemlidir. Biz yönetim kurulu olarak teknik heyetimize ve takımımıza güveniyoruz. Atiker Konyaspor'un geride kalan sezondaki başarısının tesadüfi olduğunu düşünenlere en güzel cevabı sahadaki mücadelemizle ve alınacak sonuçlarla vereceğiz."

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