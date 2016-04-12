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HaberlerKonyaspor Haberleri Baydar: 'Konyaspor, 'Rekorların takımı' olarak anılmaktadır'
12.04.2016 - 15:00 | | AA

Baydar: 'Konyaspor, 'Rekorların takımı' olarak anılmaktadır'

Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyetle, hem puan hem de galibiyet sayısı olarak yeni bir rekor kırdıklarını, takımlarının bu sezon 'rekorların takımı' olarak anıldığını söyledi.

Baydar: 'Konyaspor, 'Rekorların takımı' olarak anılmaktadır'
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Baydar, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu konuk ettikleri Fenerbahçeyi 2-1 mağlup ederek, ligdeki iyi gidişatı devam ettirdiklerini belirtti.

Ligde 3. sırada yer alan takımlarının, en yakın rakibiyle aralarında 8 puan olduğunu ifade eden Baydar, "Son maçımızda Fenerbahçe karşısında aldığımız galibiyetle, hem puan hem de galibiyet sayısı olarak yeni bir rekor kırmış durumdayız. Konyaspor, bu sezon 'rekorların takımı' olarak anılmaktadır." diye konuştu.

"Konyaspor, ligi arzu ettiği yerde tamamlayacaktır"

Baydar, kalan haftaları en iyi sonuçlarla geçerek, sezonu hak ettikleri yerde tamamlayacaklarına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2016'da oynanan lig ve kupa maçlarında yenilgi alınmaması ve yakalanan çıkış grafiği hepimizi gururlandırıyor. Bunun haklı mutluluğunu da yaşıyoruz. İnşallah bu durum, kalan maçlarda da devam edecek. Konyaspor, sezona tam anlamıyla damgasını vurarak, ligi arzu ettiği yerde tamamlayacaktır."

Fenerbahçe maçında stadyuma verilen zarar

Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından konuk takımın taraftarlarının stada zarar verdiğini dile getiren Baydar, stadyumlarının daha önce de Antalyaspor maçında tahrip edildiğini bildirdi.

Baydar, Fenerbahçe taraftarlarının stadyumda misafir takım tribünlerine verdiği zararın, kendilerini fazlasıyla üzdüğünü belirterek, "Böylesine güzel stadyumlarda taraftarların en güzel şekilde maç izlemesi için imkanlar seferber edilirken, diğer taraftan kendini bilmezlerin bu tür hareketleri ve verdikleri zararın izahı yoktur." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Baydar, arzu ettikleri sonuçla sahadan ayrılmayı ve galibiyet serisini devam ettirmek istedikleri söyledi.

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