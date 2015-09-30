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30.09.2015 - 12:32 | | AA

Baydar: "Trabzonspor'un durumu bizi ilgilendirmiyor"

Torku Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Trabzonspor maçı öncesi konuştu.

Baydar: "Trabzonspor'un durumu bizi ilgilendirmiyor"
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Torku Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçından puan veya puanlar almak istediklerini söyledi.

Baydar, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Süper Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynadıkları Mersin İdmanyurdu maçında kendi sahalarında ilk galibiyeti aldıklarını anımsattı.

Takımın her geçen hafta daha uyumlu bir oyun ortaya koyduğunu anlatan Baydar, bu durumun kendilerini son derece sevindirdiğini ifade etti.

Baydar, yeşil beyazlı oyuncuların bir arada daha çok vakit geçirdiğini, bunun da sonuca olumlu yansıdığını dile getirerek, "Geride kalan 6 hafta sonunda takımımız 9 puan topladı. Son haftalardaki çıkışımızın ve performansımızın ilerleyen haftalarda da süreceğine kanaatim tamdır. Bu anlamda teknik heyetimize ve oyuncularımıza güvenimiz sonsuzdur" diye konuştu.

Süper Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'a konuk olacaklarını hatırlatan Baydar, "Bizi ilgilendiren tek nokta rakibin durumu değil. Kendi işimize bakarak, elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak ve Trabzonspor maçından puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. İnşallah güzel bir sonuçla deplasmandan Konya'ya döneriz" ifadelerin kullandı.

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