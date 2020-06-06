Bayer Leverkusen-Bayern Münih: 2-4
Bundesliga'da emin adımlarla şampiyonluğa koşan Bayern Münih, 1-0 geri düştüğü Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup etti. Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 44 gole ulaşarak kariyer rekoru kırdı
Bundesliga'nın 30. haftasında zirvede yer alan Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 4-2 kazandı.
Bayern Münih'in gollerini 28. dakikada Kingsley Coman, 42. dakikada Leon Goretzka, 45. dakikada Serge Gnabry ve 66. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Bayer Leverkusen'in gollerini 10. dakikada Lucas Alario ve 89. dakikada Wirtz attı.
Robert Lewandowski rekor kırdı
Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 44 gole ulaşarak kariyer rekoru kırdı
Bayern Münih bu sonuçla 70 puanla liderliğini sürdürdü. Bayer Leverkusen ise 56 puanla 5. sırada kaldı.
İLK 11'LER:
Bayer Leverkusen: Hradecky; S.Bender, Dragovic, Tapsoba; Bellarabi, Baumgartlinger, Aránguiz, Diaby, Amiri, Bailey; Alario
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski