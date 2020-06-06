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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayer Leverkusen-Bayern Münih (CANLI)
06.06.2020 - 15:57 |

Bayer Leverkusen-Bayern Münih (CANLI)

Bundesliga'da emin adımlarla şampiyonluğa koşan Bayern Münih, Bayer Leverkusen'e konuk oluyor.

Bayer Leverkusen-Bayern Münih (CANLI)
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Bundesliga'nın 30. haftasında zirvede yer alan Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geliyor.

Bay Arena'da saat 16.30'da başlayan kritik mücadeleyi Skorer'in canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz. 

Bayer Leverkusen-Bayern Münih (CANLI)

İLK 11'LER:

Bayer Leverkusen: Hradecky; S.Bender, Dragovic, Tapsoba; Bellarabi, Baumgartlinger, Aránguiz, Diaby, Amiri, Bailey; Alario

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski

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Bayer Leverkusen-Bayern Münih (CANLI)

 

 

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