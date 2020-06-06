06.06.2020 - 15:57 |
Bayer Leverkusen-Bayern Münih (CANLI)
Bundesliga'da emin adımlarla şampiyonluğa koşan Bayern Münih, Bayer Leverkusen'e konuk oluyor.
Bundesliga'nın 30. haftasında zirvede yer alan Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geliyor.
Bay Arena'da saat 16.30'da başlayan kritik mücadeleyi Skorer'in canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER:
Bayer Leverkusen: Hradecky; S.Bender, Dragovic, Tapsoba; Bellarabi, Baumgartlinger, Aránguiz, Diaby, Amiri, Bailey; Alario
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski