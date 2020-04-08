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08.04.2020 - 18:47 | | ANKARA (AA) -

Bayer Leverkusen, Lennart Grill'i transfer etti

Bundesliga temsilcisi, 3. Lig ekibi Kaiserslautern'den Grill'i renklerine bağladı.

Bayer Leverkusen, Lennart Grill'i transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, kaleci Lennart Grill'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3. Lig ekibi Kaiserslautern'den transfer edilen 21 yaşındaki kaleci ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sözleşmenin gelecek sezondan itibaren geçerli olacağı aktarıldı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Grill, kariyeri için büyük bir adım attığını belirterek, "Bayer Leverkusen, Avrupa'da hedefleri olan bir kulüp. Yakın zamanda onların bir parçası olacağım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaiserslautern'de bu sezon bütün lig maçlarında görev alan genç kaleci, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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